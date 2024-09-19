Число подписчиков долговой рассылки выросло в 1,5 раза

Налоговики наращивают круг адресатов услуги по информированию о долгах.

В Орловской области уже более 47 тысяч налогоплательщиков подключили бесплатную услугу по информированию о задолженности. Такие данные привели в пресс-службе регионального Управления ФНС России. Напомним, что для получения указанной услуги необходимо дать налоговикам согласие на это. Один раз в квартал они извещают подписчика о наличии у него задолженности по налогам и сборам. Это может быть электронное письмо или текстовое смс-сообщение. Если задолженности нет, то и сообщение налогоплательщику не придет.

Услуга бесплатная, а главное – она напоминает гражданам даже о незначительных долгах, о которых те в рутине могут подзабыть. Судя по приведенной статистике, услуга продолжает набирать популярность. По сравнению с предыдущим годом количество таких подписчиков в Орловской области увеличилось в 1,5 раза и составило уже около 47,6 тысячи налогоплательщиков.

«Подключить данную бесплатную услугу налоговой службы могут как физические, так и юридические лица, представив согласие при личном обращении в налоговый орган или МФЦ или направив согласие по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи, – говорят в областной налоговой службе. – Обращаем внимание, что сообщение о налоговой задолженности носит информационный характер и оплату сумм долга не предусматривает».

Погасить налоговую задолженность можно в дистанционном режиме с помощью интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» или «Уплата налогов и пошлин», а также через отделения банков и терминалы. Кроме того, узнать сумму задолженности и произвести оплату можно в личном кабинете на портале госуслуг или оплатить традиционным способом через почтовые отделения. УФНС России по Орловской области также напоминает о том, что нарушение законодательства о налогах и сборах влечет за собой ответственность, установленную Налоговым кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ и Уголовным кодексом РФ.

ИА «Орелград»