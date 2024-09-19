«Злодеи» не дают пара бане на Пушкарной

Проблемы МУП «Орелбыт» обсудили на заседании Горсовета 19 сентября.

В год баню на улице 1-й Пушкарной посещали около 19 тысяч человек. Однако в связи с проблемами котельной она потеряла порядка полутора тысяч человек. Об этом сообщил директор Сергей Сушков.

«Орелгортеплоэнерго» не сдало котельную. Почти год идет пуско-наладка. В связи с этим на данный момент в бане «некачественная услуга пара». Также иногда температура воды опускается ниже 30 градусов. Это особенно проблематично, потому что предприятие оказывает услуги эвакуированным курянам. Люди приходят с детьми, но вынуждены купаться в холодной воде. С мая ситуация не меняется.

«Мы вышли в судебную плоскость», – сообщил Сергей Сушков.

Подрядчиком «Европромстрой» никаких мер до сих пор не принято.

«У нас есть свой постоянный контингент. Они уходили в другие бани на время ремонта. Они вернулись. Полчаса – ни пара, ни воды», – посетовал директор.

При этом «Орелгортеплоэнерго» претензионную работу с подрядчиком не ведёт.

«Всем все хорошо, кроме нас. Русская рулетка – два дня нормально, потом не работает», – ещё раз указал Сушков на проблему.

При этом руководитель предприятия считает, что поднимать тарифы нецелесообразно. Согласно последним данным, себестоимость помойки составляла 408 рублей. При этом коммерческие бани просят 500 за два часа.

«Но тогда мы не сможем оказывать услуги малоимущим. Душевые услуги за 170 рублей тоже пользуется спросом», – пояснил директор предприятия.

Проблемы с качеством услуг приведут к тому, что «предприятие уберут с рынка». В этих условиях МУП «Орелбыт» умудрилось не уйти в минус. Баня на 1-й Пушкарной получила доход за полугодие – правда, всего 10 тысяч рублей. При этом налог на имущество предприятия за год составляет 308 тысяч рублей.

Председатель комитета по экономической политике Владимир Бутусов отметил, что «Орелбыт» – молодцы, единственная проблема – «злодей, который не дает вам пара». Депутат вспомнил и о том, что баня – это ещё и плодотворное общение и задушевные беседы. Однако как выйти из ситуации с «некачественной услугой пара» быстро и эффективно – пока не совсем понятно. Судебная тяжба – длительный и непредсказуемый процесс.

ИА «Орелград»