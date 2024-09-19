Работникам компании «Экологистик» вернули зарплату

Долг предприятия перед работниками превышал 1 миллион рублей.

Государственная инспекция труда в Орловской области помогла восстановить нарушенные трудовые права работников компании «Экологистик». Как сообщили в ведомстве, на указанном предприятии была проведена внеплановая проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

«По результатам проверки выявлена задолженность по заработной плате за июнь-август 2024 года перед 17 работниками на общую сумму 1,071 миллиона рублей, – уточнили в Госинспекции труда. – В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия вышеуказанная сумма выплачена в полном объеме». К слову, по данным Орелстата, по состоянию на конец июля 2024 года по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности просроченная задолженность по заработной плате в регионе отсутствует.

Ранее Государственная инспекция труда на аппаратном совещании в администрации региона рассказала об исполнении работодателями Орловской области законодательства об охране труда. Из озвученных данных следует, что за 8 месяцев 2024 года инспекторы провели семь внеплановых проверок. Основанием для их проведения стали обращения граждан, поступившие в ведомство. В результате было выявлено 22 нарушения законодательства об охране труда.

«Основные из них связаны с обучением и инструктированием работников по охране труда, проведением предварительных и периодических медицинских осмотров, а также психиатрических освидетельствований, обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдением установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, – уточнили по этому поводу в пресс-службе губернатора. – Работодателям выдано 16 предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме этого, от работы было отстранено 11 работников, не прошедших в установленном порядке обучение по вопросам охраны труда».

ИА «Орелград»