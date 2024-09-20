Орловцам обещали качественную диспансеризацию

На низкое сомнительность услуги обратили внимание на заседании комитета облсовета.

Мероприятие состоялось 18 сентября на базе Плещеевской ЦРБ. Депутат Сергей Веселовский обратил внимание депздрава на низкое качество проводимой диспансеризации, выделив особо проблемы второго этапа, проводимого с целью дополнительного обследования и постановке окончательного диагноза. (Отметим, Веселовский – хирург, анестезиолог-реаниматолог, ЛОР. Работал в больнице Семашко, Свердловской, Глазуновской и сейчас трудится в Малоархангельской ЦРБ).

Представитель департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев согласился, что определенные проблемы действительно «имеют место быть», сообщает пресс-служба заксобрания. Однако он напомнил, что система здравоохранения не стоит на месте, а ежегодно модернизируется. Это касается и диспансеризации, делая ее с каждым годом все более качественной и углубленной, подчеркнул Владимир Николаев.

Департамент здравоохранения в августе сообщал, что более 172 тысяч человек прошли диспансеризацию в этом году. По итогам скрининга каждого шестого жителя региона отправили на дополнительные обследования для уточнения диагноза.

Диспансеризация представляет собой комплекс медицинских мероприятий, направленных на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, таких как болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни лёгких, а также на выявление и коррекцию основных факторов риска их развития. Это включает в себя оценку уровня артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, расчёт индекса массы тела, проведение ЭКГ и другие обследования. Раннее выявление позволяет значительно повысить эффективность лечения и предотвратить развитие серьёзных осложнений.

ИА “Орелград”