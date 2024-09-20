В Орле перекроют движение на участке улицы Полесской

20.9.2024 | 13:32 ЖКХ, Новости, Транспорт

На три недели будет недоступен проезд от Октябрьской до Новикова.

ИА “Орелград”

Сами работы по модернизацией участка тепломагистрали будут проводиться на пересечении Полесской и Сурена Шаумяна. Но учитывая, что движение одностороннее, дорога частично выпадает из сети. Администрация Орла предупреждает, что движение будет перекрыто с 8:00 23 сентября до 17:00 15 октября. Также чиновники просят горожан отнестись с пониманием к ограничениям.

Напомним, в июле активно начали ремонтировать дорожное полотно на Полесской. Уже привели в порядок часть от Брестской до Октябрьской.

ИА “Орелград”


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