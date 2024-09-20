Синоптики пообещали орловцам до нуля градусов ночью

На регион идёт похолодание.

Такой прогноз на ближайшие дни дал Орловский гидрометцентр.

Как считают синоптики, в тылу обширного континентального антициклона, который обеспечивает Орловщине тёплую погоду сейчас, начинает распространяться холодный арктический воздух. «Это приведёт к серьёзному понижению температуры воздуха, особенно в ночные часы, и её минимум может составить ноль градусов», – предупредили специалисты.

Также новые тенденции отразятся и на погоде в светлое время суток. Впрочем, официальный прогноз гидрометцентра несколько гуманнее.

Так, именно в областном центре ближайшей ночью ожидается от 5 до 7 градусов, завтра днём — от 22 до 24. Примерно такой же (даже чуть более тёплой) будет ночь с субботы на воскресенье.

Однако в последний день недели показания термометров опустятся ещё на несколько градусов. Днём 22-го сентября будет от 18 до 20. В ночь на 23-е число — от 2 до 4 градусов. День понедельника будет похож на день воскресенья.

Однако осадков в эти числа в Орле не ожидают. Ветер будет дуть, в основном, с севера и северо-запада. Его скорость составит до 7 метров в секунду ночью и до 11 метров в секунду днём.

ИА «Орелград»