Орловщине не хватает детской вакцины от кори

20.9.2024 | 16:15 Медицина, Новости

Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Фото: Администрация Орла

В обозримом будущем в регионе ждут поставку необходимых препаратов. Новость опубликовал портал «Вести-Орёл».

Известно, что учреждениям области не хватает как однокомпонентных, так и комбинированных вакцин. В первую очередь, это касается препарата «Вактривир».

«В связи с тем, что в стране имеется только один завод по производству вакцин, а в период вспышек кори все его мощности были направлены на изготовление моновакцины от этой инфекции, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию, возникли небольшие сдвиги в сроках поставок паротитно-коревой вакцины», – пояснили в орловском депздраве.

Подобные поставки носят централизованный характер — Министерство здравоохранения России само распределяет вакцину по регионам. Препараты комбинированного характера должны вновь поступить на Орловщину в октябре.

ИА «Орелград»


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