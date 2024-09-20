Орловщине не хватает детской вакцины от кори

Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В обозримом будущем в регионе ждут поставку необходимых препаратов. Новость опубликовал портал «Вести-Орёл».

Известно, что учреждениям области не хватает как однокомпонентных, так и комбинированных вакцин. В первую очередь, это касается препарата «Вактривир».

«В связи с тем, что в стране имеется только один завод по производству вакцин, а в период вспышек кори все его мощности были направлены на изготовление моновакцины от этой инфекции, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию, возникли небольшие сдвиги в сроках поставок паротитно-коревой вакцины», – пояснили в орловском депздраве.

Подобные поставки носят централизованный характер — Министерство здравоохранения России само распределяет вакцину по регионам. Препараты комбинированного характера должны вновь поступить на Орловщину в октябре.

ИА «Орелград»