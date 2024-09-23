На Орловщине в Русском Броде у храма поставили фонтан

Территорию обустроили, в том числе, благодаря анонимным московским меценатам.

Посёлок находится в Верховском районе. Работы по благоустройству территории проводились рядом с местным православным Храмом Иконы Спаса Нерукотворного. Об этом сообщает паблик “Газета Верховье” “ВКонтакте”.

У храма разбили клумбы, провели озеленительные работы, обустроили небольшой фонтан. Кроме того, здесь создали комфортабельные и современные места для отдыха прихожан, а также полноценный детский городок.

Приходской совет выразил благодарность анонимным меценатам из Москвы и Подмосковья, четверым местным фермерам, а также троим жителям Верховского района “и всем труждающимся и молящимся”.

Храм находится на улице Ливенской, 21. Он ещё строится. Ранее в Русском Броде был свой старинный православный храм (также во имя иконы Спаса Нерукотворного), освящённый ещё в 1851-м году. Однако осенью 1941-го церковь погибла от огня.

ИА “Орелград”