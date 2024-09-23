В Орле рассмотрят дело о рыбе для Института МВД

Оно возбуждено по статье «мошенничество».

Обвиняемая — экс-директор коммерческой организации. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, ей вменяется третья часть соответствующей 159 статьи УК. Она предполагает максимальное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до шести лет.

Контракт между данной компанией и Орловским юридическим институтом МВД России имени Лукьянова заключили в декабре 2021-го года. Коммерческая организация бралась за поставки рыбной продукции для вуза. Однако, как считает следствие, в период следующих пяти месяцев компания поставила институту товар слишком низкого качества, которое не соответствовало условиям контракта.

При этом на оплату руководитель коммерческой организации представила документы с заведомо ложными сведениями. В итоге образовательное учреждение потеряло 556 тысяч рублей, а обвиняемая похитила ту же сумму.

Прокурор Советского района Орла уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Его направили в суд для рассмотрения.

Ранее стало известно, что в Орле собирают жалобы на необеспечение детей лекарствами.

ИА «Орелград»