На Орловщине выбрали финалистов конкурса “Народный участковый”

23.9.2024 | 18:01 Закон и порядок, Новости, Общество

Первый тур проходил с 11 по 20 сентября.

Фото: ИА «Орелград»

В конкурсе принимают участие сотрудники ОВД, которые занимают должности участковых уполномоченных полиции не менее трёх лет и при этом не имеют дисциплинарных взысканий. Тройку лидеров выбрали по итогам открытого голосования, которое проводилось на сайте орловского Управления МВД.

Первое место занял Дмитрий Быковский (майор из ОМВД по Верховскому району). Второе – Расим Магомедалиев (старший лейтенант из УМВД по городу Орлу). На третьей позиции – Юрия Алтунина (майор из МО МВД “Новосильское”).

Однако в рамках финального голосования их результаты обнулятся. Затем, с 7 по 16 октября, все желающие смогут поддержать одного из троих кандидатов.

Победитель поборется за титул “Народного участкового” уже на всероссийском этапе конкурса. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.

ИА “Орелград”


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