Орловские студенты будут решать реальные социальные задачи

ОГУ присоединился к федеральной программе «Обучение служением».

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева присоединился к реализации нового образовательного подхода. Речь идет о федеральной программе «Обучение служением», которую Минобрнауки России совместно реализует совместно с Ассоциацией волонтерских центров и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» во исполнение поручения президента Владимира Путина. Год назад проект был запущен в качестве пилотного, а в этом году он масштабирован по всей стране. Реализация программы будет осуществляться в 415 образовательных организациях, включая ОГУ.

«Обучение служением» – это инструмент для развития обучающихся и решения важных социальных задач региона и страны, – уточнили в вузе. – Образовательный подход создает возможности для интеграции обучения и социальной практики. Он позволяет обучающимся приносить пользу обществу, объединяя изучение академических дисциплин с практическим формированием навыков общественно полезной работы, применяя свои профессиональные умения для решения реальных социальных задач, позволяет стать сопричастным решению проблем и улучшению качества жизни в России».

Суть проекта заключается в том, что студенты одновременно будут получать новые знания и навыки, закрепляя и развивая их на практике. Решать они будут реальные задачи, тем самым принося пользу обществу. Ставить задачи перед ними должны некоммерческие общественные организации, государство и бизнес. Непосредственно для ОГУ отбором социальных задач будет заниматься Ресурсный центр добровольчества. Специалисты центра будут «распределять заказы» между студентами, а разработанный ими проект затем передадут на реализацию заказчику.

В ОГУ подчеркивают, что проект «Обучение служением» не является волонтерством. Студенты разрабатывают решения совместно с преподавателем-наставником и социальным партнером, объединяясь в специальные команды. За свою работу они получают оценку или зачет. Но еще более важны практический опыт и принесенная обществу польза. «Программа становится частью учебного плана и реализуется в формате курсового проекта, практики, выпускной квалификационной работы или экспедиции, добавили в ОГУ. – В образовательных программах приема 2024 года в ОГУ имени И.С. Тургенева выбран формат курсового проекта в рамках освоения дисциплины «Основы российской государственности» с оценкой и внесением темы курсового проекта в диплом».

ИА «Орелград»