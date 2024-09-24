Облсуд оставил в силе взыскание с экс-директора спортшколы «Русичи»

Ранее мужчину признали виновным по четырём статьям.

Приговор выносил Советский районный суд Орла. Это случилось ещё в июне минувшего года. Экс-директора спортивной школы олимпийского резерва «Русичи» признали виновным по статьям «мошенничество», «служебный подлог», «злоупотребление должностными полномочиями» и «получение взятки».

Было установлено, что в период с 2016 по 2020 годы орловец сформировал в школе несколько учебных групп по футболу и мини-футболу. Однако фактически занятия не проводились, а зарплату, которая начислялась тренерам, тогда действующий директор учреждения забирал себе. В итоге бюджет потерял около 1,4 миллиона рублей.

Орловца осудили на 4 года условно (с испытательным сроком в 3 года), а также оштрафовали на полмиллиона рублей. Дополнительно прокуратура обратилась в суд с требованием о взыскании с мужчины ущерба, причинённого преступлениями. Иск удовлетворили.

Однако орловец попытался оспорить его уже в областном суде. Как сообщает прокуратура Орловской области, попытка не удалась. Решение районного суда оставлено без изменения. Судебный акт вступил в законную силу.

ИА «Орелград»