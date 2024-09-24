В Орловской области пройдёт телемарафон в поддержку службы в армии

24.9.2024 | 12:42 Новости, СВО

Акция называется «Вступай в армию победы!».

Фото: orel-region.ru

Участниками телемарафона станут бойцы СВО, члены их семей, медики, которые спасали жизни и здоровье защитников Отечества, а также волонтёры. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Темами для разговора станут условия прохождения службы, существующие выплаты военнослужащим, а также другие меры их поддержки. «В студии из первых уст прозвучат истории о службе и героизме на передовой и в тылу», – рассказали в обладминистрации.

Телемарафон пройдёт на каналах «Первый областной» и «ОТР». Трансляция состоится 27 сентября в 18 часов.

Напомним, ранее стало известно, что четыре муниципальных образования в Орловской области отстали в агитации за службу в вооружённых силах. Вице-губернатор Вадим Тарасов отметил, что об этой теме регулярно докладывают полномочному представителю президента в ЦФО.

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ИА «Орелград»


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