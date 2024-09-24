Орловца оштрафовали на 10-кратную сумму его взятки

24.9.2024 | 18:01 Криминал, Новости

Сотрудник ГИБДД отказался от незаконной сделки.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, под судом оказался водитель из Троснянского района. В июне этого года он позволил себе сесть за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя остановили сотрудники дорожной полиции. Мужчина попытался уйти от ответственности, предложив одному из них взятку в размере 1000 рублей.

Полицейский отказался от этого предложения. В итоге орловцу пришлось отвечать и за нетрезвое вождение, и за попытку подкупа инспектора.

В итоге суд признал его виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Отметим, что при вынесении данного приговора играла роль и сумма незаконного вознаграждения, так как орловцу вменили именно часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

ИА «Орелград»


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