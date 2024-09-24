Похитители орловской «невесты» отказались признавать свою вину

Их дело передано в суд.

Напомним, криминальный эпизод имел место в ноябре минувшего года в Новосильском районе. Трое жителей Краснодарского края приехали в одно из сёл и, применяя насилие, похитили несовершеннолетнюю девушку. Орловчанку посадили в автомобиль и вывезли за пределы области. Известно, что один из похитителей собирался вступить с ней в брак.

В итоге машину задержали в Ростовской области. Всем троим вменили статью «похищение человека». Подозреваемых заключили под стражу.

Как рассказали в Управлении СКР по Орловской области, на данный момент предварительное следствие завершено. «Вину в совершённом преступлении обвиняемые не признали», – отметили в ведомстве.

В ближайшее время в деле будет разбираться суд.

ИА «Орелград»