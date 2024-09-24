Представитель МИД посетил Орловщину одной из первых

24.9.2024 | 14:07 Новости, Политика

Сегодня его принял орловский губернатор Андрей Клычков.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Рабочая встреча состоялась в администрации области. На ней обсуждались вопросы взаимодействия нашего региона с Министерством иностранных дел России.

Клычков беседовал с Алексеем Ростовским, назначенным исполняющим обязанности представителя МИД в городе Воронеже. Однако к данному представительству относится и наша область. Как сообщает телеканал «Первый областной», Ростовский признался, что наш регион — второй, который он посещает после нового назначения.

Всего по России создано 39 таких представительств. Их главная задача — облегчить взаимодействие МИД России с гражданами и чиновниками на местном уровне. В частности, глобальной задачей является соблюдение принципа единой внешнеполитической линии Российской Федерации.

«Безусловно, взаимодействие с Министерством иностранных дел Российской Федерации имеет важное значение для Орловщины», – высказался губернатор.

Ранее стало известно, что Зюганов отчитал журналиста, поднявшего тему секс-скандала в Госдуме.

ИА «Орелград»


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