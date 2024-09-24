В орловском онкодиспансере заработало новое оборудование

Его общая стоимость составляет около 25 миллионов рублей.

Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, это видеоколоноскоп, ультразвуковой бронхоскоп и сопутствующая станция, а также стол для операционной. Всё это удалось закупить благодаря наиональному проекту «Здравоохранение» и программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Видеоколоноскоп предназначен для диагностики ранних форм рака толстой кишки. Это оборудование высокой чёткости. Бронхоскоп и станция ультразвуковой диагностики заменят своих устаревших предшественников, отработавших около 10 лет.

Теперь врачи онкодиспансера, используя данное оборудование, смогут обследовать обследовать верхний сегмент бронхов. Ранее такая диагностика являлась для них недоступной. Также теперь специалисты смогут получать биопсию «щадящим путём», не прибегая к более серьёзным и болезненным манипуляциям.

Ранее стало известно, что новая современная медтехника появилась в больнице Боткина.

ИА «Орелград»