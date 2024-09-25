Советникам школьных директоров будут приплачивать

Выплаты в размере 5000 рублей им предоставят из областного бюджета.

Губернатор Андрей Клычков утвердил порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и государственных профессиональных образовательных организаций Орловской области. Также он утвердил правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам, округам и городам, так как средства на указанные выше цели будут выделять из федеральной казны транзитом через бюджет региона.

Хотя документ был подписан губернатором 23 сентября 2024 года, ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров вводится с 1 сентября 2024 года в размере 5 тысяч рублей в месяц. Уполномоченными на организацию выплат Андрей Клычков назначил департамент образования, департамент здравоохранения, департамент культуры и департамент физической культуры и спорта Орловской области. Органам местного самоуправления губернатор рекомендовал установить новые выплаты именно с 1 сентября 2024 года, за чем должен проследить заместитель губернатора по социальной политике.

Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники образовательных организаций, занимающие должность «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в соответствии со штатным расписанием, утвержденным на начало учебного года. Вознаграждение выплачивается в размере 5 тысяч рублей в месяц, но не более одной выплаты одному педагогическому работнику, если он трудится советником в двух и более организациях.

Выплата вознаграждения осуществляется за счет средств областного бюджета, источником финансирования которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Вознаграждение является составной частью заработной платы советников директоров и выплачивается ежемесячно в сроки, установленные для выдачи заработной платы. Образовательные организации обязаны сами ежемесячно подавать заявки на получение средств на выплату вознаграждения на очередной месяц.

Средства на выплату вознаграждения носят строго целевой характер. Образовательная организация должна будет вернуть в бюджет всю сумму средств, использованную не по целевому назначению либо излишне выплаченную, в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования от областных властей. В случае невозврата денег в установленный срок, взыскивать неправомерно потраченные деньги с них будут по суду.

ИА «Орелград»