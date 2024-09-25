Орловцы задолжали по налогам 283 миллиона рублей

25.9.2024 | 10:00 Новости, Экономика

Общая задолженность при этом по сравнению с прошлым годом сократилась.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 августа 2024 года совокупная сумма задолженности физических лиц по имущественным налогам составила 283,1 миллиона рублей. Несмотря на то, что цифры выглядят внушающее, в налоговой службе говорят о сложившейся в регионе положительной динамике. Дело в том, что в прошлом году на 1 августа сумма долга орловцев по имущественным налогам была на 42,6 миллиона рублей, или на 13 процентных пунктов больше, чем сейчас.

«При этом на начало года сумма долга была снижена почти на 184 миллиона рублей, или на 39,4 процентных пунктов, – подчеркивают налоговики. – Кроме того, в результате добровольной оплаты после получения уведомлений от региональной налоговой службы, а также в ходе реализации мероприятий по урегулированию задолженности в Орловской области сложилась положительная тенденция снижения количества должников среди физических лиц».

В данном случае приводятся такие статистические сведения: по состоянию на 1 августа 2024 года количество должников в регионе составило 99,2 тысячи человек, а годом ранее их было на 51,2 тысячи человек, или на 34 процентных пункта больше. Напомним, что в начале сентября в Орловской области, как и в других регионах страны, стартовала массовая рассылка уведомлений о начисленных за 2023 год имущественных налогах. Заплатить их следует до 2 декабря 2024 года, в противном случае к опоздавшим могут применить штрафные санкции.

«Уведомления получат владельцы налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства, – перечислили в Управлении ФНС по региону. – Кроме того, в уведомление включается сумма налога на доходы физических лиц: не удержанного налоговым агентом; по выигрышам в казино; по процентам от вкладов в банках; с налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей».

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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