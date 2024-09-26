Первого замглавы Глазуновского района осудили за подлог

В прокуратуре пообещали проверить обоснованность приговора.

Дело рассматривал Глазуновский районный суд. Первого заместителя главы администрации Глазуновского района Дмитрия Однозеркина признали виновным в подлоге и злоупотреблении служебными полномочиями.

Выяснилось, что в 2023-м году орловец не принял мер, чтобы обследовать дом, имевший признаки аварийности. Здание находится в райцентре на улице Полевой, 21. При этом он подписал фиктивное заключение межведомственной комиссии (фактически её заседание даже не проводилось).

Из него следовало, что в доме надо будет отремонтировать только кровлю. Между тем, об аварийном состоянии здания свидетельствовали не только внешние признаки, но и вполне конкретные выводы уполномоченного органа.

Таким образом чиновник нарушил жилищные права 17 проживающих, среди которых есть дети, а также лица с ограниченными возможностями здоровья. Суд оштрафовал его на 400 тысяч рублей, а также лишил права занимать ответственные должности на государственной службе и в местном самоуправлении на два с половиной года.

«Законность, справедливость и обоснованность вынесенного приговора будут проверены прокуратурой после получения его копии», – пояснили в ведомстве.

Также в надзорном органе рассказали, что прокуратура обратилась в суд с иском, требуя всё-таки обследовать дом на Полевой. Заявление удовлетворили. К настоящему моменту здание получило статус аварийного. Процедура по расселению жильцов запущена.

ИА «Орелград»