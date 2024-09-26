В Орле вынесли приговор по делу «Балтийского лизинга»

По фиктивным договорам похитили около 28 миллионов рублей.

Дело рассмотрел Заводской районный суд. В мошенничестве обвинялись экс-руководитель дополнительного орловского офиса ООО «Балтийский лизинг» и ещё трое человек — руководители и учредители коммерческих организаций.

Оказалось, что в 2015 и 2016 годах данные лица изготовили 11 фиктивных пакетов документов о покупке несуществующей техники. Их представили в головной офис компании «Балтийский лизинг» – для дальнейшего одобрения соответствующих сделок и получения средств.

В преступную схему оказались вовлечены 8 коммерческих организаций. Оказались похищены около 28 миллионов рублей, принадлежавших компании. Ещё 3,6 миллиона преступники хотели, но не успели присвоить, так как их «схватили за руку» правоохранительные органы.

Приговоры оказались достаточно суровыми. Организатор получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима, трое других фигурантов — по шесть лет. Также главного обвиняемого оштрафовали на миллион рублей, остальных — на 900 тысяч каждого.

Ранее стало известно, что первого замглавы Глазуновского района осудили за подлог.

ИА «Орелград»