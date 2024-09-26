Стали известны новые подробности дела Лежнева

Сегодня в Советском суде Орла начался процесс по делу владельца компании «Ремспецмост» Александра Молчанова.

Ранее директора этой же компании Евгения Подрезова осудили за хищение средств на 4,5 года лишения свободы. В рамках того же судебного разбирательства решается судьба советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева.

Как сообщают «Орловские новости», во время следствия Молчанов, заключивший досудебное соглашение, дал показания на чиновника, а также на ещё одного фигуранта, Артёма Бурцева, который находится в бегах.

«Ещё перед заключением контракта с «Ремспецмостом», как пояснил в суде Молчанов, Лежнев запросил у него откат в сумме одного миллиона рублей, который тот должен был передать Сергею Лежневу и его брату Александру Леженеву», – пишет издание.

Напомним, что «Ремспецмост» занимался двумя крупными проектами в Орле (по ремонту Красного моста и моста Дружбы), а также приводил в порядок мост в Ливенском районе. Уточняется, что Молчанов не только помог следствию, но и признал свою вину. Дело слушается в особом порядке.

ИА «Орелград»