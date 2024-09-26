Скончалась почётная жительница Болховского района Мария Мосина

Официальные соболезнования появились на официальном портале Орловской области.

Мария Ивановна Мосина родилась в 1931 году в посёлке Дубровский. Её трудовой путь начался с 1945-го – в колхозе имени Горького. Сначала орловчанка трудилась в поле, а затем стала дояркой.

Мосина успешно работала на Дубровской и Багриновской молочно-товарных фермах. Участвовала в Выставке достижений народного хозяйства, где её отметили медалью. В 1966-м году орловчанка удостоилась звания «Герой Социалистического труда», ордена Ленина и Золотой медали «Серп и Молот».

Также Мосина являлась делегатом 23-го съезда КПСС, избиралась депутатом областного и районного советов. В 1986-м вышла на пенсию. В 2013-м была удостоена звания «Почётный гражданин Болховского района».

ИА «Орелград»