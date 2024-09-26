В Орле разбился бесправный мотоциклист

ДТП случилось на Поселковой улице.

ДТП произошло накануне около 14 часов. 59-летний мужчина ехал на мотоцикле BSE со стороны улицы 6-й Орловской дивизии в сторону улицы Городской. У дома по Поселковой, 15, транспортное средство опрокинулось.

Водитель получил телесные повреждения. Его пришлось госпитализировать в медицинское учреждение.

Как выяснилось, у орловца не имелось водительского удостоверения соответствующей категории – он управлял двухколёсным железным конём нелегально.

Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировано 15 ДТП. Это – единственное, где пострадали люди.

ИА “Орелград”