ОНФ обратил внимание на проблемный объект «МонолитСтроя»

26.9.2024 | 14:50 ЖКХ, Новости

Сквер Ветеранов в Орле остался недоделанным.

Фото: ОНФ

Региональный штаб «Общероссийского народного фронта» официально попросил администрацию Орла завершить благоустройство сквера Ветеранов. Перед этим в ОНФ обратились местные жители.

Ранее ремонт сквера и участков соседних улиц оценили в 336 миллионов. Мэрия нашла подрядчика («МонолитСтрой») и заключила контракт. Однако в положенный срок, к 15 октября минувшего года, работы не завершились.

После этого контракт расторгли. Однако недоделки остаются незавершёнными до сих пор. Из-за чего, естественно, страдают проживающие здесь орловцы. Напомним, сквер находится на Комсомольской улице в районе дома №274-А.

«Мы обратились в Администрацию города Орла с целью довести процесс благоустройства в соответствии с изначально утверждённым проектом», – заявил председатель штаба, депутат областного совета Владимир Филонов.

ИА «Орелград»


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