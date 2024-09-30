Колбасу с антибиотиком-провокатором выявили в Орле

Превышение антибиотика было зафиксировано лабораторным исследованием.

Специалисты химико-токсикологического отдела Орловской испытательной лаборатории провели исследование колбасы «Московской», которая поступила в реализацию в Орле. Сообщается, что согласно маркировке это было «изделие колбасное варено-копченое, мясное, категории А, выработанное по ГОСТ Р 55455-2013». Однако в результате исследования в колбасе было выявлено превышение максимально допустимого уровня по антибиотикам тетрациклиновой группы, а именно тетрациклин это и был.

«Согласно Техническому регламенту ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», содержание тетрациклина в пищевой продукции строго регламентировано и не должно превышать 0,01 мг/кг, – пояснили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Тетрациклин является самым сильным провокатором множественной устойчивости и формирования новых агрессивных возбудителей. Производители применяют антимикробные вещества, в том числе используемые в терапии человека. Это производные пенициллина, тетрациклина, левомицетина и других».

Однако, предупреждают эксперты, такая практика может привести к подавлению полезной микрофлоры человека. Это чревато последующим развитием дисбактериоза при постоянном пассивном употреблении остаточных количеств антимикробных веществ. Как тетрациклин мог попасть в колбасу? На этот счет у орловских экспертов есть несколько предположений.

Во-первых, превышение допустимого содержания тетрациклина может быть связано с недостаточным контролем остатков антибиотиков в продуктах убоя на предприятиях, где происходит эта процедура. Второй причиной мог стать недостаточный контроль за кормами на содержание в них антибиотиков на животноводческих предприятиях. Третья потенциальная причина – злоупотребление антибиотиками и нарушение рекомендаций по применению.

ИА «Орелград»