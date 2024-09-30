Финансисты остались самыми богатыми в Орловской области

Статистики измерили уровень зарплат в разрезе различных секторов экономики.

По данным Орелстата, в Орловской области в оплате труда по различным видам экономической деятельности сохраняется довольно заметная дифференциация, то есть разрыв в уровне доходов. Так, по итогам июля 2024 года самыми оплачиваемыми работниками на территории региона остались специалисты финансовой и страховой сферы. Лидерство они уверенно удерживают не только на протяжении всего 2024 года, но и на протяжении последних лет.

Так, в июле их средняя зарплата составила 85 126 рублей. На втором месте оказались работники сельского и лесного хозяйства, а также предприятий, связанных с организацией охоты, рыболовством и рыбоводством – 69 314 рублей. На третьем месте – сфера транспортировки и хранения, работники которой в среднем зарабатывают 64 776 рублей в месяц. Чиновники на этот раз оказались за пределами топ-3, расположившись на четвертой строчке. Средний заработок в сфере государственного управления составляет 63 143 рубля.

Далее список наиболее высокооплачиваемых работников выглядит так: обрабатывающие производства – 61 911 рублей, деятельность в области информации и связи – 58 498 рублей, строительство – 56 277 рублей, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 54 177 рублей, оптовая и розничная торговля – 50 705 рублей, здравоохранение и сфера оказания социальных услуг – 46 704 рубля, сферы культуры, спорта и организации досуга и развлечений – 43 491 рубль.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в июле 2024 года работникам организаций составила 53 915 рублей, – уточнили в Орелстате. – По сравнению с июнем 2024 года она снизилась на 9,8 процента, а по сравнению с июлем предыдущего года увеличилась на 19 процентов. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2024 года выросла по сравнению с июлем 2023 года на 9 процентов».

По расчетной оценке правительства Орловской области, по итогам всего 2024 года номинальное значение среднемесячного дохода на душу населения сложится в размере 52 217 рублей, среднемесячной заработной платы – 53 110 рублей. «По состоянию на конец августа 2024 года в Орловской области отсутствует просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным организациями (не относящиеся к субъектам малого предпринимательства) по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности», – заключает Орелстат.

ИА «Орелград»