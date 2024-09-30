В Болхове в разрушенной церкви отслужили литургию

30.9.2024 | 18:20 Новости, Общество

Это случилось в первый раз за 93 года.

Фото: vestiorel.ru

Служба прошла в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщают “Вести-Орёл”.

Церковь была построена ещё в 18-м веке, между 1730-м и 1740-м годами. Однако в советское время строение разрушили. Некоторое время здание использовали как гараж.

Для службы в святом для православных христиан месте создали передвижной храм. На первую литургию пришли около 30 прихожан.

Необычная литургия состоялась в рамках проекта под названием “Ангелы служат всегда”. Его воплощает в жизнь миссионерский отдел Орловской епархии, которым руководит иерей Сергей Шомин.

ИА “Орелград”


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