В Болхове в разрушенной церкви отслужили литургию

Это случилось в первый раз за 93 года.

Служба прошла в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщают “Вести-Орёл”.

Церковь была построена ещё в 18-м веке, между 1730-м и 1740-м годами. Однако в советское время строение разрушили. Некоторое время здание использовали как гараж.

Для службы в святом для православных христиан месте создали передвижной храм. На первую литургию пришли около 30 прихожан.

Необычная литургия состоялась в рамках проекта под названием “Ангелы служат всегда”. Его воплощает в жизнь миссионерский отдел Орловской епархии, которым руководит иерей Сергей Шомин.

ИА “Орелград”