Орловские дизайнеры посоревнуются за призовой фонд

Конкурс проводит Объединенная домостроительная корпорация.

Участники должны будут разработать авторские варианты дизайн-проектов отделки квартир. Лучшие работы не только отметят с помощью призового фонда, но и используют в деле. А именно – при создании новых жилых комплексов Группы компаний «ОДСК», которая является крупнейшим застройщиком Орловской области.

Принять участие в конкурсе может любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации. Как поясняет организатор, главная цель мероприятия – привлечь внимание дизайнерского сообщества к разработке актуальных решений в сфере строительства жилых объектов.

ГК «ОДСК» ежегодно вводит в эксплуатацию тысячи квадратных метров жилья. При этом квартиры в жилых комплексах Группы компаний, в основном, идут на продажу уже с готовой отделкой.

«Уверена, конкурс поможет развить творческий потенциал каждого участника», – отметила председатель оргкомитета конкурса, заместитель руководителя коммерческого департамента ООО «ОДСК» Татьяна Борисова.

Конкурс пройдёт в дистанционной форме. Предусмотрены два этапа. Первый, отборочный, стартует 7 октября и финиширует 27 октября. В этот же период принимаются заявки на участие (на электронную почту press.centr@odsk-group.ru). Второй, основной период конкурса, состоится с 28 октября по 11 ноября.

Задача для конкурсантов очень проста – разработать интерьерное решение для трёхкомнатной квартиры, включающее в себя подбор финальных материалов отделки, сантехнического оборудования и межкомнатных дверей. «Думаю, это должно заинтересовать дизайнеров, ведь полёт фантазии практически не ограничен», – пояснила член оргкомитета, председатель Союза дизайнеров и архитекторов в Орловской области Елена Машкова.

Представить проект нужно как в текстовом, так и в графическом вариантах с 2D и 3D изображениями. Подробнее об условиях конкурса можно прочитать на сайте Объединённой домостроительной корпорации.

ИА «Орелград»