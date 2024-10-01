В Орловской области средний чек вырос до 715 рублей

В конце прошлого года величина среднего чека составляла 627 рублей.

В Орловской области за восемь месяцев текущего года покупателям было выдано около 202 миллионов чеков на общую сумму более 144 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России, отметив, что сумма, фигурирующая в выданных в этом году чеков, на 18,7 миллиарда рублей превышает прошлогоднюю. Средний чек за восемь месяцев при этом увеличился с 627 рублей до 715 рублей.

«Налоговыми органами региона на постоянной основе проводится инвентаризация предпринимательской деятельности, в том числе на 50 ярмарках и организованных местах торговли осуществляется мониторинг выручки, зафиксированной с применением контрольно-кассовой техники (ККТ), а также ведется разъяснительная работа с покупателями и продавцами по вопросу выдачи кассовых чеков», – подчеркнули в Управлении ФНС.

Налоговики обращают внимание покупателей на то, что кассовый чек является гарантией защиты их прав как потребителей. Его можно проверить через мобильное приложение «Проверка чека» или через функционал проверки чека в разделе «Контрольно-кассовая техника» на сайте ФНС России. Если при проверке чека выявлены несоответствия, например, чек не найден или указана неверная сумма, необходимо сообщить в налоговый орган. Для этого нужно отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную.

Управление ФНС России по Орловской области также рекомендует избегать приобретения товаров на вещевых ярмарках у лиц, незаконно осуществляющих расчеты без применения ККТ. К слову, с 1 марта 2025 года вступят в силу новые правила взаимодействия арендаторов и управляющих рынками компаний (УРК). Потенциальные арендаторы при заключении договора об аренде торгового места будут обязаны представить документальное подтверждение наличия ККТ.

Управляющие компании, в свою очередь, будут ежемесячно проверять наличие зарегистрированных кассовых аппаратов у всех торговых точек, сообщает ФНС. В случае выявления у арендатора нарушения УРК должен будет направить ему уведомление, и если в течение 15 рабочих дней арендатор не устранит их, то УРК вправе расторгнуть с ним договор аренды торгового места. Несоблюдение управляющими рынками компаниями условий по контролю и применению их арендаторами ККТ может обернуться крупным административным штрафом. Например, при повторном совершении правонарушения для должностных лиц эта сумма составит от 50 до 80 тысяч рублей, а для компаний – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»