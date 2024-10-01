Доступ орловских селян к лекарствам расширят

Расширен будет круг потенциальных торговцев лекарствами.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел в первом чтении проект внесения изменений в статью 7 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области», как следует из пояснительной записки, он был подготовлен в целях приведения местной правовой базы в соответствие с требованиями Федерального закона от 8 августа 2024 года № 323-ФЗ. Последний внес изменения в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,

«В ближайшее время все обособленные подразделения медицинских организаций в сельских населенных пунктах, где нет аптек, смогут получить лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами, – пояснили в пресс-службе облсовета. – Раньше возможность отпускать льготные лекарства и продавать препараты в сельских населенных пунктах, где нет аптек, была только у амбулаторий, фельдшерских пунктов, отделений общей врачебной практики. Снятие таких ограничений позволит повысить доступность лекарств для жителей сельской местности. Людям не придется ездить в соседние населенные пункты, чтобы приобрести или получить лекарства по льготе».

На федеральном уровне соответствующее постановление уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Получить лицензию на розничную торговлю лекарствами в сельской местности можно будет по упрощенной схеме. Соответствующий порядок будет утвержден правительством страны. А тем временем поправки вносятся и в региональное законодательство. Они закрепляют возможность осуществления фармацевтической деятельности в любых медицинских организациях и их обособленных подразделениях.

В связи с этим потребовалось уточнить полномочия правительства Орловской области. Речь идет об осуществлении регионального государственного контроля и надзора за применением цен на лекарственные препараты. Полномочия регионального правительства уточняются также в части установления перечня медицинских организаций и их обособленных подразделений, расположенных в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации.

А также перечня лекарственных препаратов, продажа которых может осуществляться указанными организациями и их обособленными подразделениями. Проще говоря, из регионального закона вычеркнут слова «амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики)», тем самым расширив круг потенциальных торговцев лекарствами.

ИА «Орелград»