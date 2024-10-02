Для «Спецавтобазы» Орла купили семь новых единиц спецтехники

Средства взяли из городского бюджета.

Закупки продолжались последние два месяца. Всего приобретено семь единиц техники. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Техника имеет разную спецификацию. Так, для предприятия закупили фронтальный погрузчик «Амкадор» и фронтальный минипогрузчик, а также погрузчик-экскаватор. Также для «Спецавтобазы» приобрели подметально-уборочную машину «Чистодор».

Кроме того, автопарк предприятия стал богаче на два КАМАЗа. Один из них оборудован грейферным краном.

«Фронтальные погрузчик и минипогрузчик, а также погрузчик-экскаватор послужат хорошим подспорьем в проведении текущего ремонта дорог нашего города. Остальная спецтехника в ближайшие дни выйдет на улицы для проведения механизированной уборки проезжей части и тротуаров», – пояснили сотрудники «Спецавтобазы».

ИА «Орелград»