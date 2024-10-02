Облсуд отверг жалобу Лежнева на продление ареста

2.10.2024 | 17:08 Важное, Криминал, Новости

Советник губернатора Орловской области не убедил судью в своей правоте.

Фото: newsorel.ru

Заседание состоялось в Орловском областном суде сегодня. Лежнев участвовал в нём по видеосвязи. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Напомним, согласно решению Советского районного суда, советник Клычкова должен оставаться в СИЗО до 24 ноября — естественно, с высокой вероятностью дальнейшего продления срока. На данный момент Лежнева обвиняют по двум эпизодам мошенничества, подозревают ещё в одном, а также подозревают в создании преступного сообщества (это наиболее тяжёлая статья).

Свою жалобу на арест Лежнев мотивировал тем, что, пребывая в изоляторе, не имеет возможности доказать свою невиновность. «Я лишён возможности, находясь в следственном изоляторе, доказать, что уголовные дела не просто сфальсифицированы, они незаконные и носят весьма сомнительный характер», – заявил он на сегодняшнем заседании.

Также Лежнев выразил возмущение тем фактом, что процесс над Александром Молчановым, завершившийся накануне, прошёл в особом порядке – без рассмотрения доказательств.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования