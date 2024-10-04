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Трое орловцев угодили в Книгу рекордов России

4.10.2024 | 12:05 Культура, Новости

Они стали участниками масштабного шествия музыкантов.

Фото: orel-region.ru

Оно состоялось летом в Москве на ВДНХ в рамках Выставки-форума «Россия». Шествие баянистов, аккордеонистов и гармонистов провели как часть международного проекта «Виват, Баян!».

Оно объединило сотни музыкантов со всей страны. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, наш регион представляли Алексей Аксенов, Денис Гераськин и Владимир Левин.

Музыканты прошли по главной аллее выставки и поставили сразу три рекорда:

  • самое массовое шествие играющих баянистов, аккордеонистов и гармонистов,
  • самый большой сводный оркестр таких музыкантов
  • и самое массовое исполнение гимна России такими музыкантами.

В итоге событие внесли в Книгу рекордов России, а все участники шествия, включая орловцев, получили соответствующие сертификаты. Также документ выдали Департаменту культуры Орловской области, оказавшему помощь в организации мероприятия.

ИА «Орелград»


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