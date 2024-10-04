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Орловщину могли атаковать британскими ракетами Storm Shadow

4.10.2024 | 12:32 Важное, Новости, СВО

Об этом заявил командир «Бригады Катукова» Денис Орлов.

Фото: vk.com/brigada_katukova

Он прокомментировал ситуацию в своих соцсетях.

«Наши ПВО успешно отразили ракетную атаку противника. Все цели сбиты. По Орловской области, предварительно, были применены ракеты типа Storm Shadow. НИКАКИЕ объекты в городе Орле не были поражены противником», – написал лидер «катуковцев».

«Применение ракет врагом по Орлу чётко дает понять – поставили ли наши западные «партнёры» дальнобойные ракеты киевскому режиму или нет, дали право бить в глубину наших территорий или нет… Враг будет разбит, победа за нами!» – отметил Орлов.

Сегодня в Орловской области впервые объявили ракетную опасность. Первым о ней сообщил губернатор Андрей Клычков. Затем оповещения разослала МЧС.

Тревожные сигналы были слышны около полутора часов, с перерывами (с 11:00 до 12:30).

ИА «Орелград»


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