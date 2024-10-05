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Орловчанку осудили за поездку в Балашиху

5.10.2024 | 11:00 Закон и порядок, Новости

Женщина отправилась туда, чтобы заработать на операцию.

Фото: ИА “Орелград”

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел представление старшего инспектора уголовно-исполнительной инспекции. Последний просил дополнить список ограничений, ранее установленных судом же в отношении жительницы поселка Хомутово. В пресс-службе суда пояснили, что женщина ранее была осуждена городским судом Московской области по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ее наказали ограничением свободы сроком на один год, наложив на нее ряд ограничений. В числе прочего женщине запретили выезжать за пределы территории муниципального образования, в котором она проживает, без разрешения надзорного органа. Осужденная состоит на учете в Верховском филиале уголовно-исполнительной инспекции с февраля 2024 года. Как следует из материалов дела, она была ознакомлена с порядком и условиями отбывания наказания в виде ограничения свободы, предупреждена об ответственности за неисполнение возложенных судом ограничений.

«Однако в ходе проверки было установлено, что осужденная нарушила обязательства и выехала за пределы территории Новодеревеньковского района Орловской области», – сообщили в пресс-службе суда. Отрицать этого осужденная не стала. По ее версии, она действительно на автобусе уехала в подмосковную Балашиху, «чтобы заработать денег на операцию, потом вернулась». Допущенное нарушение признала. В уголовно-исполнительной инспекции поездку в Балашиху без разрешения сочли злостным уклонением от условий отбывания наказания.

В представлении содержалась просьба о дополнении ранее установленных судом ограничений. Оно было удовлетворено. В частности, осужденной к прежнему списку ограничений добавили запрет на посещение массовых мероприятий и участие в них. Речь идет о мероприятиях, проводимых в пределах территории Новодеревеньковского района. При вынесении итогового решения суд учел сведения о личности осужденной, которая по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Постановление районного суда в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»


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