В Болхове заглянули в будущее

Утвержден прогноз социально-экономического развития Болховского района на 2025-2027 годы.

Власти Болховского района утвердили прогноз социально-экономического развития на ближайшие три года. Он ляжет в основу бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно документу, в 2025 году в местной промышленности планируется произвести собственной продукции на сумму 2,009 миллиарда рублей. Если данная задача будет успешно решена, то темп роста в действующих ценах по отношению к показателям 2024 года составит 104,5 процента. В дальнейшем планируется рост объемов промышленного производства до 2027 года ежегодно в среднем на 102,3 процента.

В агропромышленном комплексе объем производства валовой продукции сельского хозяйства, по предварительной оценке районных властей, составит 3,729 миллиарда рублей и увеличится на 1 процент по сравнению с текущим годом. На 2026-2027 годы планируется рост на 2 процента в год. А в натуральном выражении планируется рост объемов сельскохозяйственного производства в среднем на 1,8-2 процента ежегодно. В инвестиционной сфере местные власти ожидают, что общий объем капитальных вложений в основной капитал в будущем году составит 357,5 миллиона рублей с ростом на 5,9 процента.

Оборот розничной торговли в действующих ценах в 2025 году планируется в сумме 2,07 миллиарда рублей, или с ростом на 9 процентов. Ожидается, что оборот предприятий общественного питания составит 17,8 миллиона рублей, также увеличившись на 9 процентов по сравнению с текущим годом. На те же 9 процентов должен вырасти и объем платных услуг населению, который составит в 2025 году 163,6 миллиона рублей. В дальнейшем этот показатель будет прирастать на 7 процентов в год. В области финансов прогнозируется, что общее поступление налогов в бюджеты всех уровней составит 203,2 миллиона рублей, что на 5 процентов больше, чем предполагается собрать в 2024 году.

«Социально-экономическое развитие Болховского района, в условиях экономического кризиса, характеризуется сохранением положительных тенденций как в производственной, так и в социальной сфере, однако темпы роста отдельных показателей несколько замедлились», – говорится в документе. По предварительной оценке, в текущем году объем промышленного производства в Болховском районе составит 1,917 миллиарда рублей, или 124,7 процента к уровню 2023 года.

ИА «Орелград»