В Ливнах фасады ограничили по высоте и цвету

Внесены изменения в Генеральный план города Ливны.

Депутаты Ливенского горсовета утвердили поправки в Генеральный план города Ливны и в местные правила землепользования и застройки. Как сообщается на сайте администрации райцентра, в частности, определены новые требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, в том числе к цветовым решениям, размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях таких объектов и другие. Также определены требования, которые должны соблюдаться при реконструкции объекта капитального строительства.

Согласно обновленной редакции, архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с администрацией города. Объемно-пространственные характеристики должны формироваться с учетом функционального назначения объекта, а также сложившейся архитектурно-градостроительной среды окружающей застройки. Проще говоря, в Ливнах запрещено нарушать сложившийся облик. Высота нежилых помещений первых этажей, выходящих фасадом на территории общего пользования, должна быть не менее 3,5 метра.

Запрещается размещать входные группы и их элементы за красными линиями. Размещение входных групп и их элементов (ступени, пандусы, крыльцо, входные группы с приямками в помещения цокольного, подвального этажей) не должно сокращать пешеходную часть тротуара и габариты примыкающих проездов до ширины менее нормативной. Также оно не должно создавать препятствия пешеходному или транспортному движению.

Элементы фасада должны располагаться с учетом системы композиционных осей объекта. Их внешний вид и композиционное расположение должны обеспечивать целостное архитектурное решение, выполненное в единой стилистике. Запрещено хаотичное смешение разных стилей, либо «представляющее однородную, невыразительную поверхность большого размера с отсутствием композиционных акцентов». Устройство выступающих тамбуров входных групп на фасадах, ориентированных на территории общего пользования, не допускается.

Входные группы в жилые и общественные помещения, кроме вспомогательных и аварийных входов и выходов, должны иметь площадь остекления не менее 30 процентов. Не допускается облицовка фасадов объектов капитального строительства, приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов. Цветовое решение фасадов выполняется с учетом существующего цветового решения зданий, расположенных рядом с проектируемым объектом капитального строительства в сложившейся застройке территории. Цвета фасадов выбираются из цветовой палитры, которые будут сочетаться с окружающей цветовой гаммой застройки.

ИА «Орелград»