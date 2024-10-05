Кабинет физики в орловской школе не понравился прокуратуре

В помещении из-за прохудившейся крыши прямо на глазах рушится потолок.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел административные исковые требования местного прокурора, выступившего в защиту неопределенного круга лиц, прежде всего, в защиту прав учеников и коллектива МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа». Ранее прокуратура района провела проверку по обращению местных жителей. В результате нарушения были выявлены в деятельности администрации Глазуновского района и администрации указанной школы.

В надзорном ведомстве сочли, что ответственные руководители не исполняют надлежащим образом обязанности по своевременному ремонту и надлежащему содержанию здания и помещений образовательной организации. Так, согласно акту осмотра, здание Краснослободской школы имеет значительный физический износ. Из-за гниения произошло частичное разрушение деревянных опорных балок стропильно-балочной системы крыши.

В результате на момент проведения проверки было частично нарушено кровельное покрытие из шифера. Крыша протекает, из-за чего серьезно пострадал кабинет физики. На потолке в этом кабинете прокуратура зафиксировала следы намокания и протечек. «Происходит разрушение потолочного покрытия, отслаивание лакокрасочного покрытия; в углах на потолке и стенах имеются следы намокания и поражения грибком», – следовало из иска.

Как сообщили в пресс-службе Глазуновского районного суда, представители административных ответчиков иск признали. Суд требования прокуратур удовлетворил и обязал администрацию Глазуновского района в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу выделить денежные средства на ремонт крыши школы и кабинета физики. Директора школы обязали в течение двух месяцев со дня выделения финансирования и обеспечить выполнение работ по ремонту. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»