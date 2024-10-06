На борьбу с американской бабочкой мобилизовали уличкомов

Специальное совещание собрали в администрации города Ливны.

Как сообщается на сайте муниципалитета, совещание с председателями уличных комитетов провел заместитель главы администрации города Ливны по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Сергей Барыбин. С основным докладом выступила государственный инспектор Орловского межрайонного отдела Россельхознадзора Надежда Строева. Она рассказала уличкомам о мерах борьбы с опасным вредителем плодовых культур. Внимание специалист акцентировала на американской бабочке – крайне опасным вредителе, который в этом году был впервые выявлен на территории Орловской области.

«Зеленые насаждения в Ливнах этим летом подверглись нападкам опасного карантинного вредителя – американской белой бабочки. Это насекомое активный вредитель 230 травянистых и древесно-кустарниковых растений», – отметили в администрации города. В конце сентября в отдел карантина растений и качества семян Орловской фитосанитарной испытательной лаборатории поступило восемь образцов указанного насекомого в стадии развития гусеницы.

«Образцы были отобраны в городе Ливны Орловской области, – сообщили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Специалистами лаборатории были проведены энтомологические исследования полученных образцов и установлено, что данное насекомое – американская белая бабочка, вредитель, имеющий карантинное значение для России. Сведения о результатах исследований были переданы в ТУ Россельхознадзора для принятия решения. В тот же день ведомством была установлена карантинная фитосанитарная зона (КФЗ) на площади 18 393,95 гектаров».

На сегодняшний день карантинная зона распространяется на всю территорию города Ливны, а также захватывает часть Ливенского района. Американская белая бабочка вида Hyphantria cunea Drury – это многоядный вредитель. Повреждает около 234 видов растений, в том числе более 30 видов плодово-ягодных растений, около 100 видов древесных и кустарниковых пород и около 100 видов травянистых растений. Наиболее повреждаемые культуры: шелковица, клен, яблоня, слива, груша, черешня, грецкий оред. Американская белая бабочка – экологически пластичный вид, способен развиваться в различных климатических зонах, переносить низкие температуры, обладает высокой плодовитостью, многоядностью, отмечают эксперты.

«Поскольку бабочка живет крупными популяциями и приспособлена к питанию растениями практически всех видов, придется комбинировать меры борьбы и браться за дело дружно вместе с соседями, – отметила Надежда Строева. – Гусеницы летнего поколения американской белой бабочки для окукливания уходят в места зимовки (почву, трещины коры), где куколки остаются до весны, чтобы перед цветением деревьев вновь заполонить ваш сад. Поэтому одна из мер профилактики их появления – тщательная осенняя обработка почвы в приствольных кругах и междурядьях».

В качестве механического способа борьбы с насекомыми поможет также очистка скелетных ветвей и штамбов от отставшей коры и последующее ее сжигание. Если деревьев немного, можно попробовать также использовать ловчие пояса для отлова гусениц, уходящих для окукливания в землю. Пол словам Надежды Строевой, весной крайне важно обнаружить и уничтожить вредителя еще при первом поколении – второе куда более многочисленно и приносит значительно больше урона. В первую очередь нужно постараться найти, срезать и сжечь паутинные гнезда вредителя вместе с содержимым. На ранних стадиях развития насекомого такую проверку садовых деревьев нужно производить регулярно – не реже раза в неделю.

ИА «Орелград»