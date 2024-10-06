Орловская область обрела концертную концепцию

Она направлена на развитие концертной деятельности в области академической музыки.

Губернатор Андрей Клычков утвердил концепцию развития концертной деятельности в области академической музыки в Орловской области на период до 2030 года. Департаменту культуры поручено обеспечить ее реализацию. Правда, распоряжение губернатора вступит в силу только с 1 января 2025 года. Принято оно с учетом положений «Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной распоряжением правительства страны.

Документ определяет основные цели и задачи. Цель – развитие профессионального музыкального искусства в Орловской области и создание условий для эффективного функционирования концертно-гастрольной деятельности в сфере академической музыки в соответствии с современными требованиями. Для ее достижения планируется решить ряд задач, в том числе повысить роль профессионального музыкального искусства в культурной жизни области, музыкального просвещения и образования, доступность и качество музыкального искусства.

Также стоят задачи по популяризации среди населения Орловской области академического музыкального искусства, созданию конкурентоспособной материально-технической базы (здесь речь идет конкретно об Орловской государственной филармонии) и необходимых условий для развития гастрольной деятельности областных творческих коллективов на территории РФ.

В настоящее время в Орловской области, по мнению авторов концепции, недостаточной является конкурсная и фестивальная составляющая в области академической музыки. «Прослеживается необходимость активизации деятельности в области межрегионального и международного музыкального обмена», – отмечено в документе. Для решения этих задач предусматривается изменение организационной структуры филармонической концертной деятельности, проведение системной работы по музыкальному просвещению населения, использование современных информационных и управленческих технологий для продвижения классического и современного академического музыкального искусства.

Также планируется расширение географии музыкальных конкурсов и фестивалей, в том числе международных, укрепление кадрового потенциала, совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, расширение мер социальной защиты творческих работников и развитие механизмов финансирования академической музыки из разных источников.

ИА «Орелград»