О коррупции приставов орловцы могут заявлять круглосуточно

Для этого надо позвонить на ведомственный «телефон доверия».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области напомнило жителям региона о том, что ведомственный «телефон доверия» функционирует в круглосуточном режиме. Звонить можно по номеру: 8 (4862) 72-52-83. Работа «телефона доверия организована в целях профилактики, выявления и пресечения совершения должностных преступлений. Любой позвонивший может сообщить о ставших ему известными фактах проявления коррупционных действий со стороны приставов.

Также можно сообщать о конфликте интересов на государственной службе, нарушении приставами запретов, ограничений и правил служебного поведения. В пресс-службе Управления ФССП подчеркивают, что «телефон доверия» не является справочным, никто консультаций по нему не дает. Для этого имеются другие номера. В ведомстве действует «группа телефонного обслуживания», которая принимает звонки по номерам: 72-42-09 и 72-52-74. По ним желающие могут получить информацию по вопросам исполнительного производства, правового просвещения и работы с обращениями граждан.

«Телефон доверия» функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений, – добавили в УФССП. – При поступлении звонка на «телефон доверия» важно указать сведения о заявителе: ФИО, суть обращения, а также почтовый адрес или контактный телефон для предоставления официального ответа на обращение. Конфиденциальность обращения гарантируется».

Напомним, что «телефон доверия» работает и в Управлении МВД России по Орловской области. Он также функционирует в круглосуточном режиме. В данном случае звонить можно на номер: 41-38-56. По итогам восьми месяцев 2024 года на него было принято 733 сообщения. Кроме того, на официальный сайт УМВД за тот же период времени поступило 1282 обращения. По всем поступившим обращениям проведены проверки, по их результатам заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования, заверили в Управлении МВД.

ИА «Орелград»