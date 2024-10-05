«Семейную мастерскую» запустили в Ливнах

Проект входит в систему долговременного ухода за пожилыми людьми.

В Ливнах заработал проект «Семейная мастерская АРТ – инклюзив». Он реализует практики системы поддержки семей и долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения. Проект включает в себя сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому. Об этом сообщили в администрации города.

Центр социального обслуживания населения города Ливны в этом году победил в конкурсном отборе инновационных проектов организаций социального обслуживания «Создание семейной мастерской». Конкурс проводился Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект «Семейная мастерская «АРТ – инклюзив» в рейтинговом списке оказался на первом месте. Размер гранта, предоставленного ливенскому центру, составил 2,3 миллиона рублей.

Инновационный социальный проект также направлен на повышение качества жизни детей в семьях с низким уровнем дохода, уточнили в администрации. Семейная мастерская стала первым в своем роде творческим объединением в городе. В учреждении в рамках проекта будет организована площадка безопасного пространства для развития семейного взаимодействия. Ожидается, что в долгосрочной перспективе она «повысит качество жизни семей путем раскрытия своего потенциала через конкретную деятельность – освоение гончарного мастерства, обучение ручному ткачеству и гипсомодельному делу». ⁣

«Целевая группа – 60 семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и 108 детей в возрасте от 10 до 17 лет, – пояснила директор Центра социального обслуживания населения Ирина Кулаковская. – В проекте примут участие 6 добровольческих инициатив (88 волонтеров и наставников) и 110 детей из числа ближайшего социального окружения. С 10-ю учреждениями соисполнителями будет выстроен механизм межведомственного взаимодействия по принципу партнерства».

Ирина Кулаковская добавила, что «своеобразие и новизна предполагаемой практики заключается в том, что социальное сопровождение семей позволит своевременно оказать содействие в получении комплексной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации». К слову, в настоящий момент Центр включает в себя пять отделений, в которых работают 95 человек. В учреждении реализуются все формы социального обслуживания: стационарная, полустационарная и на дому.

ИА «Орелград»