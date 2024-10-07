Клычков поторопил с началом отопительного сезона

Губернатор Орловской области предложил стартовать в течение недели.

Поручение было дано в ходе совещания в обладминистрации 7 октября. Губернатор отметил, что погода меняется: практически по всей области, за редким исключением, дожди. Ночью температура уже на уровне 10-11 градусов, с дальнейшей перспективой снижения. Андрей Клычков предложил принять общее решение. Департаменту ЖКХ поручено отработать вместе со всеми районами сроки начала отопительного сезона.

«Да, пока у нас нормативные градусы погоды не укладываются. Напомню, что среднесуточная температура должна быть не выше 8 градусов. Пока этих показателей нет, но я прошу особый контроль на учреждения социального назначения – надо запускать и уже не ждать ничего. По МКД принимайте решение на этой неделе. Я думаю, что все районы должны уже отопление запустить», – сказал Андрей Клычков.

Напомним, в 2023 году отопительный сезон стартовал в начале октября, в 2022 – уже в середине сентября.

ИА “Орелград”