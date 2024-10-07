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В Орле снова отрубили горячую воду в детсадах

7.10.2024 | 10:40 ЖКХ, Новости, Образование

Точечные отключения произошли в Заводском районе.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщили в АО «Орёлгортеплоэнерго». Причиной неудобств стали ремонтные работы в сети горячего водоснабжения.

В связи с этим приостановлена подача горячей воды потребителям, получающим услугу от котельной, которая расположена в переулке Ботаническом, 2-А.

Терпеть придётся до 17 часов. Известно, что горячей воды не будет в детских садах №18 (переулок Карачевский, 10-Б) и №55 (переулок Ботанический, 6).

Также до того же времени приостановлено предоставление услуги жителям домов по адресам:

  • переулок Ботанический, 27 и 29,
  • переулок Карачевский, 9 и 11,
  • улица Комсомольская, 229-А,
  • переулок Шпагатный, 50 и 61.

ИА «Орелград»


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