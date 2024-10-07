В Орле снова отрубили горячую воду в детсадах

Точечные отключения произошли в Заводском районе.
Об этом сообщили в АО «Орёлгортеплоэнерго». Причиной неудобств стали ремонтные работы в сети горячего водоснабжения.
В связи с этим приостановлена подача горячей воды потребителям, получающим услугу от котельной, которая расположена в переулке Ботаническом, 2-А.
Терпеть придётся до 17 часов. Известно, что горячей воды не будет в детских садах №18 (переулок Карачевский, 10-Б) и №55 (переулок Ботанический, 6).
Также до того же времени приостановлено предоставление услуги жителям домов по адресам:
- переулок Ботанический, 27 и 29,
- переулок Карачевский, 9 и 11,
- улица Комсомольская, 229-А,
- переулок Шпагатный, 50 и 61.
ИА «Орелград»