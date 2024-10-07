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Мэр Орла утвердил дату начала отопительного периода

7.10.2024 | 10:55 Важное, ЖКХ, Новости

Первыми тепло получат детсады и школы, а также медицинские и культурные учреждения.

Фото: ИА «Орелград»

Тепло начнёт приходить в них с ближайшей среды, 9-го октября. Сегодня соответствующее постановление подписал мэр Орла Юрий Парахин.

Жилой фонд, по крайней мере, многоэтажный, начнут отапливать позже. «По информации управления ЖКХ, полностью процесс займёт порядка 10 дней после пуска тепла в объекты соцкультбыта», – пояснили в пресс-службе Администрации Орла.

Уточняется, что за подачу теплоносителя на социальные объекты, расположенные в жилых домах, отвечают управляющие организации. Теплоноситель в остальные социальные объекты подают филиал АО «Квадра» – «Орловская генерация», АО «Орёлгортеплоэнерго» и АО «Орёлтеплосервис».

За подачу газа в котельные отвечают филиалы АО «Газпром газораспределение Орёл» и АО «Орёлгортеплоэнерго». Сам процесс подключения соцобъектов к системам теплоснабжения и газоснабжения — зона ответственности городских Управления образования, спорта и физкультуры и Управления культуры, а также областных учреждений здравоохранения.

ИА «Орелград»


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