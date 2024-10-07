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В Орле Путина поздравили с днем рождения

7.10.2024 | 11:09 Новости, Общество

Пожелания здоровья и успехов прозвучали на заседании правительства.

Фото: kremlin.ru

Сегодня, 7 октября, день рождения известного всем человека – Владимира Владимировича, напомнил губернатор Андрей Клычков.

«Предлагаю и от нашего скромного совещания тоже поздравить президента. Непростое время выпало на долю президента, поэтому наша с вами задача сейчас поддержать начинание, которое президентом реализуется. Ну и пожелать здоровья и успехов», – сказал Андрей Клычков.

Предложение было поддержано аплодисментами. В числе участников мероприятия был еще один человек, который родился в этот же день,  глава администрации Покровского района Андрей Валерьевич Решетников. Его также поздравили.

«На вас особая ответственность возложена, как вы понимаете, в силу даты рождения. Поэтому ваша задача выполнить поручения, которые даны сегодняшним правительствам, гораздо быстрее, чем всем остальным», – сказал губернатор.

ИА “Орелград”

 


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