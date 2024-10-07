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Мусорка без уклона стала предметом судебного разбирательства

7.10.2024 | 8:00 ЖКХ, Новости

Прокуратура «забраковала» место сбора мусора под Орлом.

Фото: ИА “Орелград”

Орловский районный суд рассмотрел иск Орловского природоохранного межрайонного прокурора по приведению площадки накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в соответствие с нормами СанПиН. Как пояснили в пресс-службе суда, исковые требования были основаны на результатах прокурорской проверки соблюдения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами. Надзорное ведомство «установило бездействие со стороны администрации Орловского муниципального округа».

Выразилось оно, как следовало из иска, в нереализации полномочий по содержанию мест накопления ТКО. Прокуратура проверила конкретную площадку для сбора мусора, расположенную в селе Становой Колодезь Большекуликовского сельского поселения. Она представляет собой четыре контейнера, которые установлены прямо на земле. Уже сам этот факт в надзорном ведомстве сочли нарушением требований СанПиН. По сути, в селе нет контейнерной площадки, хотя контейнеры есть.

В списке нарушений было указано, в том числе, отсутствие твердого – асфальтового или бетонного – покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод. Не оказалось вокруг контейнеров и ограждения – оно необходимо для того, чтобы мусор не уносило за пределы площадки. В данном случае на прилегающей к «площадке» территории прокурорские работники нашли мелкие разбросанные отходы, включая доски, куски резины и грязную ветошь.

Подобное положение дел, по мнению прокуратуры, нарушает и законные интересы жителей поселения и иных граждан, их право на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Решением Орловского районного суда иск был удовлетворен частично. Суд признал незаконным бездействие администрации Орловского муниципального округа и обязал ее в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу привести место накопления твердых коммунальных отходов в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. Решение уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»


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