Мусорка без уклона стала предметом судебного разбирательства

Прокуратура «забраковала» место сбора мусора под Орлом.

Орловский районный суд рассмотрел иск Орловского природоохранного межрайонного прокурора по приведению площадки накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в соответствие с нормами СанПиН. Как пояснили в пресс-службе суда, исковые требования были основаны на результатах прокурорской проверки соблюдения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами. Надзорное ведомство «установило бездействие со стороны администрации Орловского муниципального округа».

Выразилось оно, как следовало из иска, в нереализации полномочий по содержанию мест накопления ТКО. Прокуратура проверила конкретную площадку для сбора мусора, расположенную в селе Становой Колодезь Большекуликовского сельского поселения. Она представляет собой четыре контейнера, которые установлены прямо на земле. Уже сам этот факт в надзорном ведомстве сочли нарушением требований СанПиН. По сути, в селе нет контейнерной площадки, хотя контейнеры есть.

В списке нарушений было указано, в том числе, отсутствие твердого – асфальтового или бетонного – покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод. Не оказалось вокруг контейнеров и ограждения – оно необходимо для того, чтобы мусор не уносило за пределы площадки. В данном случае на прилегающей к «площадке» территории прокурорские работники нашли мелкие разбросанные отходы, включая доски, куски резины и грязную ветошь.

Подобное положение дел, по мнению прокуратуры, нарушает и законные интересы жителей поселения и иных граждан, их право на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. Решением Орловского районного суда иск был удовлетворен частично. Суд признал незаконным бездействие администрации Орловского муниципального округа и обязал ее в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу привести место накопления твердых коммунальных отходов в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. Решение уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»