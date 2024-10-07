Управлению муниципального имущества Орла вынесли предупреждение

Антимонопольщики недовольны борьбой с незаконной рекламой.

Орловское УФАС России вынесло предупреждение Управлению муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) Администрации города Орла. В документе говорится о бездействии управления, которое выразилось в «неосуществлении действий по демонтажу рекламных конструкций, установленных при отсутствии разрешения на их установку». Речь идет о рекламных конструкциях, расположенных в Орле на площади Карла Маркса и на улице Комсомольской. УФАС напоминает, что закон запрещает органам местного самоуправления осуществлять действия или бездействие, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению и устранению конкуренции.

В случае установки и эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления. Снести конструкцию обязан ее владелец, по предписанию мэрии. Но если он этого не делает, то демонтаж должны произвести местные власти, которые затем выставляют счет за работы владельцу. В любом случае незаконная конструкция должна быть снесена, так как она мешает конкуренции на рекламном рынке.

Демонтаж рекламных конструкций на территории города Орла относится к полномочиям УМИЗ. Орловским УФАС России установлено, что разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на площади Карла Маркса и улице Комсомольской не выдавались. Их владельцем является индивидуальный предприниматель. Департаментом государственного имущества и земельных отношений Орловской области еще в октябре 2024 года было выдано предписание о демонтаже. Копия предписания была направлена в администрацию города Орла, которая и должна была проследить за сносом.

УМИЗ в декабре 2023 года направило владельцу рекламных конструкций уведомление о необходимости их самостоятельного демонтажа. Затем спор об этой рекламе завязался в арбитражном суде, были приняты обеспечительные меры в виде запрета действий по демонтажу рекламных конструкций. Но в апреле 2024 года решением арбитражного суда Орловской области обеспечительные меры были отменены. УМИЗ заключило в другим ИП муниципальный контракт на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций, незаконно установленных в Орле.

Однако антимонопольщики в ходе мониторинга убедились в том, что спорные конструкции до сих пор не демонтированы. А заявки на выполнение работ по их демонтажу предпринимателю управлением муниципального имущества и землепользования не направлялись. Рынок наружной рекламы является конкурентным, следовательно, при бездействии УМИЗ ИП неправомерно эксплуатирует рекламные конструкции и получает конкурентное преимущество перед другими участниками рынка, работающими на законных основаниях, – к такому выводу пришли в антимонопольном органе.

В результате УФАС предупредило УМИЗ о необходимости прекращения бездействия «путем осуществления действий, направленных на демонтаж данных рекламных конструкций в соответствии с Законом «О рекламе» в срок до 2 декабря 2024 года». О выполнении предупреждения УМИЗ должно будет сообщить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области в течение трех дней со дня окончания установленного срока, с приложением подтверждающих документов.

ИА «Орелград»