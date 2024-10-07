Потери воды во Мценске оценила КСП

Аудиторы выяснили, почему водоканал работал с убытком.

Контрольно-счетная палата города Мценска провела анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия МУП «Водоканал». Из отчета следует, что предприятие по итогам 2022 года получило убыток в сумме 3,376 миллиона рублей, хотя годовым планом предусматривалось получение прибыли в сумме 72 тысячи рублей. Аудиторы отмечают, что план по выручке был перевыполнен на 3,168 миллиона рублей. В убыток предприятие ушло из-за роста фактической себестоимости продукции к плановой себестоимости, который составил 12,03 миллиона рублей. Рост наблюдался по всем статьям затрат за исключением неподконтрольных расходов.

Основной вид экономической деятельности – водоотведение и водоснабжение – приносил в 2022 году предприятию убытки в связи с превышением затрат по экономически обоснованным показателям, принятым в тарифах. Как объясняют в КСП, значительное превышение фактических затрат над плановыми затратами было зафиксировано по электроэнергии – 6,665 миллиона рублей. Согласно пояснительной записке, в тарифе заложена стоимость электроэнергии 6,41 рубля за 1 кв*ч. Фактическая же стоимость электроэнергии составила 6,84 рубля за 1 кв*ч.

На убыточность предприятия, кроме того, влияют потери и неучтенный расход объема поднятой воды. В 2022 году он составил 1130,4 кубометра, или 26,06 процента. Потери на 2022 год были запланированы для предприятия в размере 17,99 процента, то есть реальные потери воды оказались выше, чем ожидалось. Впрочем, в 2023 году предприятию удалось несколько выправить ситуацию. Год оно завершило с прибылью в сумме 1,2 миллиона рублей при плане получения прибыли в сумме 400 тысяч рублей.

Правда, по водоотведению был получен убыток в сумме 8,73 миллиона рублей, но по водоснабжению была получена прибыль в сумме 3,957 миллиона рублей. Потери и неучтенный расход объема поднятой воды в 2023 году составил 1259,43 кубометров, или 26,5 процента. Между тем, приказом регионального управления по тарифам и ценовой политике потери на 2023 год были запланированы в размере 17,99 процента.

ИА «Орелград»